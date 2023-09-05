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НовостиОбщество4 сентября 2023 21:46

Суд оштрафовал телеканал Петербурга на 20 тысяч рублей за размер логотипа

Логотип телеканала оказался меньше возрастной маркировки
Элеонора КУРЮМОВА
Суд оштрафовал телеканал Петербурга на 20 тысяч рублей за размер логотипа.

Суд оштрафовал телеканал Петербурга на 20 тысяч рублей за размер логотипа.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мировой судья одного из судебных участков Петербурга оштрафовала региональный канал «Теледом». Административное наказание в 20 тысяч рублей организации придется выплатить за неверный размер логотипа. Он оказался меньше, чем маркировка возрастных ограничений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Накануне в прямом эфире телеканала правоохранители заметили нарушение в распространении среди детей информации, причиняющую вред их здоровью или развитию, – уточнили в пресс-службе ведомств.

Оказалось, что возрастные ограничения программ – «6+», «12+», а также «16+» – были меньше, чем размера логотипа. Знаки разместили на один сантиметр, а логотип демонстрировали на полутора. К слову, на судебное заседание представители телеканала не явились.

Ранее spb.kp.ru писала, что суд оштрафовал кинотеатр в Петербурге за пиратский показ «Стражей Галактики. Часть 3».