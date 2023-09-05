Суд оштрафовал телеканал Петербурга на 20 тысяч рублей за размер логотипа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мировой судья одного из судебных участков Петербурга оштрафовала региональный канал «Теледом». Административное наказание в 20 тысяч рублей организации придется выплатить за неверный размер логотипа. Он оказался меньше, чем маркировка возрастных ограничений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Накануне в прямом эфире телеканала правоохранители заметили нарушение в распространении среди детей информации, причиняющую вред их здоровью или развитию, – уточнили в пресс-службе ведомств.

Оказалось, что возрастные ограничения программ – «6+», «12+», а также «16+» – были меньше, чем размера логотипа. Знаки разместили на один сантиметр, а логотип демонстрировали на полутора. К слову, на судебное заседание представители телеканала не явились.

Ранее spb.kp.ru писала, что суд оштрафовал кинотеатр в Петербурге за пиратский показ «Стражей Галактики. Часть 3».