Авиарейс из Москвы в Петербург отменили утром 5 сентября

Во Внуково отменили вылет в Петербург. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В московском аэропорту Внуково рано утром 5 сентября отменили авиарейс в Петербург. Перелет должна была выполнить авиакомпания «Россия». Но вылет FV 6022 не состоится. Об этом сообщает «Мойка 78» со ссылкой на «Яндекс. Расписания».

- Авиалайнер должен был вылететь из столичного аэропорта в 6.45, а прилететь в петербургский Пулково в 8.10. Однако перелет решили отменить, - сообщает издание.

По предварительной информации, на данный момент в аэропорту Внуково задержаны 12 рейсов, еще три – отменены. В Шереметьево на вылет задержали 13 рейсов, а в Домодедово – пять. Что стало причиной таких решений – пока не сообщается.

Напомним, в аэропорту Пулково планируют построить современный диспетчерский пункт. Смольный предоставит земельный участок для этого. После завершения строительства прошлое здание планируют снести.