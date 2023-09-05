10% петербуржцев признались, что ненавидят начальство на работе

Большинство петербуржцев уважает начальство. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сервис SuperJob выяснил, как жители Петербурга относятся к своим начальникам на работе. Стало известно, что лишь четверо петербуржцев из десяти уважают руководителей. Так ответили 37 процентов респондентов из Северной столицы.

- 10 процентов респондентов признались, что ненавидят своего руководителя. Кроме того, 1 процент петербуржцев испытывают любовь к начальству, 7 процентов - симпатию, а 30 процентов – равнодушие, - говорится в исследовании.

В целом по России начальство уважают 49 процентов работников. Мужчины наиболее часто равнодушны к непосредственному руководителю, чем женщины. Симпатию к главе компании испытывают 7 процентов опрошенных, а ненависть – 6 процентов. О любви к начальству сообщили 1 процент респондентов среди участников опроса из разных регионов.

Напомним, камеры в Петербурге зафиксировали более одного миллиона нарушений ПДД за август.