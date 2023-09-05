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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 6:38

Мать оставила малыша одного на детской площадке в Петербурге

Прокуратура проводит проверку из-за найденного малыша на детской площадке в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Малыш остался один на детской площадке.

Малыш остался один на детской площадке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге прокуратура Невского района проведет проверку после того, как соседи нашли во дворе дома брошенного на детской площадке маленького ребенка. Все произошло 5 сентября на Русановской улице. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- Прокуратурой совместно с уполномоченными должностными лицами подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям законных представителей, ответственных за воспитание ребенка, - говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам. По предварительной информации, с ребенком все хорошо. Медицинская помощь ему не потребовалась. Как мать объяснила свой поступок, пока не сообщается. С ней будут беседовать сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, на Суздальском шоссе полицейские доставали из автомобиля девушку без сознания.