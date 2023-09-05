16-летняя девочка попала в больницу в Петербурге с острым отравлением таблетками

16-летнюю девочку в тяжом состоянии увезли в больницу в Петербурге из-за отравления таблетками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отдых в Петербурге для 16-летней ученицы из Мурманского международного лицея закончился госпитализацией. Около шести часов утра 4 сентября скорая помощь увезла подростка из квартиры на Васильевском острове в Детскую больницу №5 имени Филатова с острым отравлением таблетками. Медики оценили состояние девушки как тяжелое. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девушку доставили в клинику с острым отравлением транквилизатором. По предварительным данным, она приняла препарат около 23 часов еще 2 сентября, - уточнил источник.

Сейчас медики оказывают подростку всю необходимую помощь. Известно, что семья неполная и не состоит на учете. Родители живут в Мурманске раздельно.

Ранее spb.kp.ru писал, что двухлетняя девочка отравилась таблетками в Петербурге. Как оказалось, мать девочки достала лекарства, чтобы показать их врачу. А когда она пошла провожать медика, то малышка добралась до полки с препаратами и съела смесь таблеток.