Человек пострадал в пожаре на Витебском проспекте в Петербурге

Пожарные справились с возгоранием за полчаса.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Двухкомнатная квартира загорелась в Петербурге около девяти часов утра во вторник, 5 сентября. Пожар произошел в Московском районе на Витебском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.
- Площадь возгорания в двухкомнатной квартире составила семь квадратных метров, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Специалистам удалось ликвидировать пламя всего за полчаса. Когда огня уже не было, стало понятно, что в пожаре пострадал один человек. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
На место происшествия выезжали три пожарные машины и 12 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившего предстоит выяснить дознавателям.
Напомним, в ночь на 4 сентября петербуржец пытался ограбить храм на Афонской улице, но испугался сигнализации и сбежал. В здание он так и не проник, имущество осталось целым.