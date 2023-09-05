Человек пострадал в пожаре на Витебском проспекте в Петербурге

Пожарные справились с возгоранием за полчаса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двухкомнатная квартира загорелась в Петербурге около девяти часов утра во вторник, 5 сентября. Пожар произошел в Московском районе на Витебском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Площадь возгорания в двухкомнатной квартире составила семь квадратных метров, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Специалистам удалось ликвидировать пламя всего за полчаса. Когда огня уже не было, стало понятно, что в пожаре пострадал один человек. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжали три пожарные машины и 12 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившего предстоит выяснить дознавателям.

Напомним, в ночь на 4 сентября петербуржец пытался ограбить храм на Афонской улице, но испугался сигнализации и сбежал. В здание он так и не проник, имущество осталось целым.