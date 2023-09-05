Петербуржец отделался штрафом за разрушение балкона соседей звуковой ракетой

Петербуржца оштрафовали на 40 тысяч рублей за разрушение балкона соседей звуковой ракетой. Фото: предоставлено «КП»

Новогодняя ночь 2022 года запомнилась для жителей дома 19 по Рыбацкому проспекту в Петербурге надолго. Дело в том, что один из жильцов, выпив коньяка, решил запустить звуковую ракету бедствия «ЗРБ-40» с балкона шестого этажа. Мужчина целился в Неву, но что-то пошло не так, и заряд улетел в балкон соседей сверху. Как итог, разрушилось бетонное ограждение, часть квартиры оказалась повреждена, а упавшие куски помяли четыре машины снизу. Кроме того, взрывная волна выбила стекла в еще одной квартире. Общий ущерб превысил 802 тысячи рублей. За это виновнику назначили штраф в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Также суд взыскал с петербуржца 106,9 тысячи рублей в пользу ЖКС Невского района. Остальные иски признаны судом по праву, - говорится в решении суда.

Кстати, мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и публично извинился перед потерпевшими, обществом и государством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Балкон обрушился в результате взрыва в доме на Рыбацком проспекте в Петербурге

По предварительной информации, все могло произойти из-за сигнальной ракеты (подробнее)