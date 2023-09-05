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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:44

Молодой тренер по плаванию изнасиловал 15-летнюю воспитанницу в Ленобласти

В Ленобласти задержали тренера по плаванию по делу об изнасиловании 15-летней девочки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Тренера по плаванию отпустили домой под подписку о невыезде.

Тренера по плаванию отпустили домой под подписку о невыезде.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге молодого тренера по плаванию заподозрили в изнасиловании 15-летней воспитанницы. Известно, что парень работал в популярной фитнес-компании. Об этом 5 сентября сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Следственные органы СК в Волосовском районе 4 сентября возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ в отношении 24-летнего петербуржца. В ходе проверки было установлено, что 3 апреля 2022 года молодой человек в поселке Каложицы соблазнил 15-летнюю девочку, - рассказал источник.

Подозреваемого в преступлении задержали 4 сентября около его дома на Приморском проспекте. Мужчине уже выбрали меру пресечения. Спортсмена отпустили домой под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела тем временем продолжается.

Напомним, в Петербурге 16-летняя девочка попала в больницу с острым отравлением таблетками. Сейчас врачи оказывают ей медицинскую помощь.