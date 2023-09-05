МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в ночь на 6 сентября

В Петербурге ночью ожидается сильный ветер. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице в ночь с 5 на 6 сентября. Об этом во вторник жителей города предупреждает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- В ночь с 5 на 6 сентября в прибрежных районах Санкт-Петербурга ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Ранее о том, что в город придет похолодание, предупредил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, но по его словам, пасмурная погода задержится в Северной столице лишь на пару дней, и уже с 7 сентября тепло вернется в город на Неве. Воздух снова будет прогреваться выше 20 градусов.

Напомним, ночь на 1 сентября стала самой теплой в Северной столице за всю историю наблюдений, а значит - с 1881 года.