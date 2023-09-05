Пьяный петербуржец потребовал деньги у восьмилетнего мальчика на детской площадке

Пьяного петербуржца задержали за угрозы в адрес восьмилетнего мальчика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пьяный мужчина испугал восьмилетнего мальчика, который гулял на детской площадке у дома 29к7 по проспекту Космонавтов в Петербурге. Он подошел к ребенку и с угрозами начал требовать деньги. Все произошло около двух часов дня 4 сентября. В полицию на мужчину заявила 48-летняя мать школьника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На место происшествия оперативно был направлен наряд полиции, который задержал ранее судимого 55-летнего местного жителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в ведомстве.

Петербуржца доставили в отдел полиции для разбирательства. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее spb.kp.ru писал, что мать оставила маленького ребенка одного на детской площадке в Петербурге. По данному факту прокуратура организовала проверку.