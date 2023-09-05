Мигрант надругался над девушкой в машине на парковке в Петербурге

В Петербурге задержали мигранта по делу о развращении девушки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге следователи задержали мужчину, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, гражданин Узбекистана в ночь на 4 сентября надругался в машине над 18-летней девушкой. Все происходило на парковке во дворе на улице Бабушкина. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Задержан мужчина 1996 года рождения, являющийся гражданином Республики Узбекистан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения, - прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Подозреваемого проверят на причастность к другим похожим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Ленобласти молодого тренера подозревают в развращении 15-летней девочки. Мужчину отпустили домой под подпиской о невыезде.