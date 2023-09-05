Почти половина петербуржцев ежегодно поправляют здоровье в санаториях

Почти половина жителей Петербурга раз в год ездят в санатории, чтобы поправить здоровье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы поправляют здоровье не только в больницах, но и в санаториях. Как показал опрос, опыт медицинского турима есть у 40 процентов жителей Северной столицы. При этом 43 процента горожан посещают санатории ежегодно, а 25 процентов даже два-три раза в год. Об этом рассказали в пресс-службе страховой компании «Росгосстрах».

- Для лечения хронических заболеваний на оздоровительные курорты отправляются 29 процентов петербуржцев, для реабилитации после перенесенных заболеваний и травм - 25 процентов, для профилактики заболеваний и укрепления иммунитета - 21 процент, а с целью детокса - 16 процентов. Еще 5 процентов - для расслабления и восстановления сил, а 4 процента - для разнообразия, - указали в пресс-службе.

Также жители Северной столицы рассказали, сколько готовы потратить на оздоровительный отдых. Так, для 35 процентов горожан приемлемой считается сумма от 50 до 100 тысяч рублей, для 30 процентов - от 30 до 50 тысяч рублей, а для 32 процентов - до 30 тысяч рублей. И только 3 процента могут выложить за путевку в санаторий больше 100 тысяч рублей.

Кстати, петербуржцы считают, что самые лучшие оздоровительные курорты находятся в Краснодарском крае - 20 процентов, в Крыму - 17 процентов, и в Кавказских Минеральных Водах - 16 процентов.