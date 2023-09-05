«Зенит» анонсировал трансфер Барбоскина в футбольную команду

"Барбоскины" и "Зенит" будут сотрудничать. Фото: ФК "Зенит"

Футбольный клуб «Зенит» сообщил о сотрудничестве с анимационной студией «Мельница». Руководство пошутило, что Дружок Барбоскин – и есть тот самый быстрый и цепкий игрок о трансфере которого сообщалось накануне. «Зенит» и «Барбоскины» планируют развивать серию больших проектов. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

- Первым этапом сотрудничества стал переход одного из героев мультфильма в состав сине-бело-голубых - Дружок Барбоскин стал полноправным игроком «Зенита» и будет защищать честь команды на просторах анимационной вселенной, - объяснили в ФК.

Планируется, что в скором времени на экраны выйдет серия «Барбоскиных», где семья собачек будет играть в футбол. А потом выпустят эксклюзивную коллекцию одежды.

- 3 октября перед матчем с калининградской «Балтикой» на «Газпром Арене» состоится кинопремьера эпизода — все желающие смогут посмотреть мультфильм на большом экране, сфотографироваться с персонажами сериала, - добавили в пресс-службе.