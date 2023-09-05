Ветераны получат выплаты к 80-летию снятия блокады с Ленинграда

Ветераны получат единовременные выплаты к юбилею снятия блокады с Ленинграда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников в Петербурге к 80-летию снятия блокады с Ленинграда подготовили единовременные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады единовременные выплаты из городского бюджета получат проживающие в Петербурге ветераны, а также блокадники из других регионов России, - говорится в сообщении.

Сумма выплаты не раскрывается. Однако ранее сообщалось, что обладатели медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда» получат 50 тысяч рублей. Предполагается, что эти средства будут выплачиваться с декабря 2023 года по январь 2024 года.

Напомним, что блокаду с Ленинграда сняли 27 января 1944 года. К этой дате в Северной столице подготавливают масштабные праздничные мероприятия. При этом подготовка ведется как на региональном, так и на федеральном уровне.