Касинцеву, укрывавшему в квартире Трепову*, продлили домашний арест в Петербурге

Касинцев остался под домашним арестом. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд в Петербурге 5 сентября продлил домашний арест Дмитрию Касинцеву, который скрывал в своей квартире террористку Дарью Трепову*. Напомним, ее арестовали после теракта в кафе на Университетской набережной 2 апреля, где погиб военкор Владлен Татарский.

- По версии следствия, Касинцев, осознавая причастность Треповой* к совершению особо тяжкого преступления, разрешил ей остаться в своей квартире и дважды сообщил сотрудникам полиции ложные сведения об отсутствии девушки в своем жилище, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Новое обвинение Касинцеву предъявили 6 июля. 5 сентября суд принял решение оставить парня на домашнем аресте. Эта мера пресечения будет действовать до 11 октября текущего года.

Напомним, Трепова* принесла на встречу с военкором статуэтку, которая в итоге взорвалась. Террористка тогда представилась другим именем, а потом рассказала, что не знала о взрывчатке. Сейчас она находится в СИЗО в Москве.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов в России