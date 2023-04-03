Дарья Трепова на допросе заявила, что не знала о взрывчатке в статуэтке. Фото: ГУ МВД

Дарье Треповой, подозреваемой в терроризме, грозит срок от 15 до 20 лет. Статья предполагает и пожизненное заключение под стражу. Но этого девушка, скорее всего избежит. Такой исход дела Дарьи Треповой в разговоре с spb.kp.ru спрогнозировал юрист Анатолий Громов.

- Реально у нас пожизненное сейчас не дают, но получит она много, учитывая то, что дело приобрело общественный резонанс. Это всегда так: чем больше пресса будет на это смотреть, тем больше ей дадут, - рассказал Анатолий Громов spb.kp.ru.

Военкор Владлен Татарский погиб от взрыва в кафе на Университетской набережной. Фото: соцсети

Юрист преступление охарактеризовал не иначе как «теракт». Анатолий Громов считает, что версия о том, что Дарья Трепова могла не знать о взрывчатке в статуэтке, которую передала Владлену Татарскому, может быть лишь легендой.

- Если вы зайдете в камеру к заключенным и спросите: «За что сидите?», все скажут: «Ни за что». Никто никогда не признается в совершении преступлений. И зря, потому что признавшим преступление реально смягчается срок, - сказал Анатолий Громов в беседе с spb.kp.ru.

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По словам Анатолия Громова, Дарья Трепова гарантированно получит больше 10 лет тюремного заключения. Избежать большего срока подозреваемая в террористической деятельности сможет только, если у нее найдутся смягчающие обстоятельства.

- Это могут быть самые обычные смягчающие обстоятельства, самые бытовые. А у нее они наверняка найдутся. Больные мама, папа или еще что-нибудь, - объяснил Анатолий Громов «Комсомолке».

При этом, если обвиняемая пойдет на сделку со следствием, это тоже может смягчить грозящий ей срок. Для этого Дарье Треповой придется раскрыть следствию всех ее сообщников.

- В моей практике был случай, когда убийца получил 3 года. В суде все были в шоке. Но там человек заложил всю группировку, - поделился Анатолий Громов с spb.kp.ru.

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