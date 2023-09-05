Контролер оплаты проезда спас людей из горящей машины в Петербурге

Контроль оплаты проезда спас водителя и пассажира из горящей легковушки в Петербурге. Фото: ГКУ «Организатор перевозок»

На перекрестке Репищевой и Вербной улиц в Петербурге днем 4 сентября столкнулись две легковушки. От удара одна из машин загорелась, а находящиеся в ней люди оказались в ловушке. Очевидцем случившегося стал контролер оплаты проезда Александр Меркурьев. Мужчина без промедления бросился на помощь. Вместе с другими свидетелями аварии он спас водителя и пассажира из горящего автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

- В ДТП пожилой пассажир получил травму ног и не смог бы самостоятельно покинуть салон. Вызвав экстренные службы, Александр оказал первую помощь пострадавшему и следил за его состоянием до прибытия скорой помощи, - отметили в пресс-службе.

Дождавшись приезда скорой помощи и передав пострадавших медикам, Александр Меркурьев вновь вернулся к проверке оплаты проезда в городском общественном транспорте.