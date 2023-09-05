Незаконно занятую территорию в 80 футбольных полей освободили в Петербурге летом. Фото: t.me/korabelnikov_a

Комитет по контролю за имуществом Петербурга подвел итоги летней работы. За три месяца сезона специалисты ведомства освободили незаконно занятую территорию, равную площади 80 футбольных полей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

– Освободительные мероприятия городской территории от нелегальных организаций проводились во всех районах города на Неве, – уточнил чиновник.

Сотрудники демонтировали незаконные летние кафе, автостоянки, конструкции в промышленных зонах, строения, ограждения и нестационарные торговые объекты, а также шлагбаумы. Комитет освободил порядка более 400 земельных участков, принадлежащих городу. Общая площадь освобожденной территории составила порядка 570 тысяч квадратных метров.

Ранее spb.kp.ru писала, что с наступлением осени специалисты продолжат проводить рейды в поисках незаконных уличных торговцев.