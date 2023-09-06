Бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину продлили арест до 2 ноября. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Приморский районный суд Петербурга решил оставить под стражей бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина. Напомним, его обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Продлили экс-чиновнику арест до 2 ноября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Михаил Москвин возражал против выбранной меры и просил отправить его под домашний арест, – уточнили в пресс-службе ведомств.

Бывшей вице-губернатор аппелировал тем, что парой месяцев ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Но его это не спасло. Кроме того, как указали следователи, экс-чиновник проверяется на причастность еще к нескольким преступлениям в коррупционной сфере.

Ранее spb.kp.ru бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина арестовали по делу о взятке на 8,5 миллиона рублей.