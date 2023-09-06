«56 ударов ножом»: Дело о жестоком убийстве охранника в заказнике Петербурга передали в суд

Дело о жестком убийстве охранника заказника «Озеро Щучье» в Петербурге передали в суд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 21 сентября 2022 года на территории заказника «Озеро Щучье» в Курортном районе Петербурга нашли мертвого 70-летнего охранника. На его теле насчитали 56 ножевых ранений. Оказалось, что столь зверским способом с ним расправился 48-летний бывший работник организации. Он напал на мужчину, чтобы украсть деньги. Правоохранители вскоре поймали его в лесу. Сейчас же ему предъявили обвинение в разбое и убийстве, а уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- Обвиняемый, достоверно зная дни выплаты зарплаты в организации, из корыстных побуждений, с целью хищения более 140 тысяч рублей, напал на потерпевшего, избил его и нанес не менее 56 ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от острой кровопотери, - уточнили в пресс-службе.

Кстати, рассматривать уголовное дело будут в Санкт-Петербургском городском суде.