Борис Пиотровский обещал обратить внимание на состояние улицы Правды

Борис Пиотровский стал гостем в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский пообещал обратить внимание на состояние улицы Правды после эфира радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM. Он сообщил, что попросит коллег разъяснить, что случилось с улицей, после вопроса о разбитых стеклянных кирпичиках в общественном пространстве.

- Я передам коллегам в Центральном районе, что там есть проблемы. Сам пока об этом не слышал, но теперь обращу внимание, - ответил Борис Пиотровский.

Улица Правды – одна из самых удивительных в Петербурге. Там уживается дух старины и современные веяния. На улице расположены творения петербургских скульпторов – «Агитатор», «Гаврюша», «Три ангела» и другие.

Напомним, Борис Пиотровский не исключал переноса сроков сдачи в эксплуатацию здания СКА Арены. Лед там уже готов, проводятся тестовые матчи. Готовность обещали в сентябре, но есть вероятность, что планы изменятся.