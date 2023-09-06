Совесть замучила: Петербуржец пришел с повинной в полицию через два года после кражи масла из магазина

Уголовное дело против мужчины возбудили два года назад. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржец пришел в полицию, чтобы сознаться в преступлении двухлетней давности. Мужчина украл из магазина на Белградской улице продукты и, вероятно, его замучила совесть. Среди украденного – 14 пачек сливочного масла, 16 шампуней, две бутылки коньяка и два дезодоранта. Об этом пишет «Мойка 78».

- Со слов петербуржца, краденое он продал неизвестным и получил от них всего три тысячи рублей. Полученные деньги мужчина потратил на собственные нужды, - пишет издание.

Уголовное дело против него было возбуждено в октябре 2021 года. Показания мужчины приобщили к делу. Теперь его ждет наказание. Мотив своего поступка петербуржец не объяснил.

Напомним, житель Петербурга залез в крематорий для животных на кладбище для питомцев и попал в больницу с сильными ожогами. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.