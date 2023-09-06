Уголовное дело завели на мигранта после изнасилования девушки в такси в Петербурге

Уголовное дело завели на мигранта, надругавшегося над девушкой в такси в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

18-летняя девушка стала жертвой мигранта, который вез ее на такси в Петербурге. Как рассказала пострадавшая полицейским, ночью 4 сентября мужчина остановился у дома 84 по улице Бабушкина и надругался над ней. Как позже выяснилось, 27-летний гражданин Узбекистана попытался скрыться в поселке имени Свердлова в Ленобласти, но ему это не помогло. Правоохранители задержали его на следующий день. А сейчас следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

- Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения и предъявлении обвинения, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователи проверят мигранта на причастность к другим аналогичным преступлениям.