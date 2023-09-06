Петербуржец отделался условным сроком за сбитого насмерть пешехода

Петербуржцу дали условный срок за сбитую насмерть женщину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец отделался условным сроком за сбитую насмерть женщину на улице Маршала Захарова. Как следует из материалов дела, в тот день у края проезжей части стояла грузовик, перекрывавший обзор. Однако водитель не придал этому значение и не снизил скорость. Что стало большой ошибкой, ведь на дорогу вышла женщина. А так как мужчина ехал со скоростью около 60 километров в час, то остановиться перед пешеходом он не успел. В результате женщина погибла. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Водитель не воспринял дорожную ситуацию как опасную, своевременно мер к снижению скорости не принял и не остановился, а совершил наезд на пешехода, имея техническую возможность предотвратить его, применив экстренное торможение. Смерть женщины наступила на месте происшествия, - говорится в материалах дела.

Мужчина вину не признал. Ему дали полтора года условно с испытательным сроком на полтора года. Также на этот же срок его лишили водительских прав. Кроме того, в пользу семьи пострадавших с виновника ДТП взыскали 1 млн рублей.