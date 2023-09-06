«Менял имена и фамилии»: Следователи рассказали, как мигрант-маньяк 30 лет скрывался в Ленобласти

Мигрант-маньяк 30 лет скрывался в Ленобласти после нападения на двух девушек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти задержали мигранта, который 30 лет назад вместе с другом увез двоих 21-летних девушек в поле деревни Хинколово Ленобласти и попытался их убить. С одной из пострадавших ему удалось расправиться - она умерла от ножевых ранений в шею и грудь. Второй он также ударил острием в шею, а затем поджег. Но, к счастью, девушка осталась жива. Все произошло в ночь на 17 мая 1993 года. С того момента правоохранители разыскивали преступника. Но выйти на его след долгое время не удавалось, так как мужчина скрывался под чужими именами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- Длительное время преступление оставалось нераскрытым, так как злоумышленник использовал методы конспирации, постоянно менял имена и фамилии, - уточнили в ведомстве.

Чтобы установить личность маньяка, следователи составили психологические портреты всех знакомых потерпевших и провели различные экспертизы. И так они смогли выйти на след преступника. В скором времени ему предъявят обвинение. Также решается вопрос о заключении мужчины под стражу.