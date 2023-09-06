Изнасиловал и поджег: Мигранта-маньяка задержали спустя 30 лет в Петербурге за нападение на двух девушек

Мигранта-маньяка задержали в Петербурге за жестокое нападение на двух девушек 30-летней давности. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге спустя 30 лет смогли выйти на след мигранта, который жестоко расправился с двумя девушками. Причем действовал он не один. По версии следствия, все произошло в ночь с 16 на 17 мая 1993 года. Тогда 25-летний уроженец Азербайджана вместе с другом заманил девушек в свою машину и увез их в Гатчинский район Ленобласти. А затем в лесу одну из них мужчины изнасиловали и изрезали ножом. От полученных травм она скончалась. Ее тело нашли в 30 метрах от трассы Никольское-Шпаньково. Вторую девушку также несколько раз ударили ножом и подожгли. Несмотря на такую страшную расправу, она чудом выжила. Об этом spb.kp.ru рассказал источник.

- Спустя 30 лет маньяка удалось задержать. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, - уточнил источник.

Примечательно, что в начале нулевых мужчина уже попадал в поле зрение правоохранителей. Его дважды судили за наркотики. А в 2020 году он получил штраф в 20 тысяч рублей за поддельный паспорт. Что касается соучастника преступления, то его судьба пока неизвестна.

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