Искусственный интеллект внедрили в систему подачи воды в Петербурге

Для прогноза потребления воды в Петербурге используют искусственный интеллект. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Искусственный интеллект внедрили в систему планирования потребления и подачи воды в Петербурге. Такую технологию разработали специалисты ГУП «Водоканал Петербурга». Благодаря этому процесс формирования прогноза потребления воды значительно ускорился, а его точность повысилась до 98-99 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Система не требует трудоемких расчетов корректировочных коэффициентов, сама выявляет закономерности и строит прогноз на основе исторических данных и ряда параметров. Также она планирует поставку реагентов, определяет режим работы персонала и оборудования, обеспечивает транспортировку чистой воды до потребителя, - отметили в пресс-службе.

Примечательно, что первые информационные системы прогнозирования подачи воды появились еще во времена СССР. Они работали за счет сложной математической подели, а для прогноза использовали рассчитанные вручную коэффициенты. Благодаря этой системе в Петербурге подачу воды прогнозировали с точностью до 85-95 процентов. Однако из-за недостатка механизма точность могла падать до 60-70 процентов.