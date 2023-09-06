SHAMAN примет участие в полуденном выстреле из пушки в Петропавловской крепости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 9 сентября в 19:30 состоится сольный концерт российского певца SHAMAN. Но это не единственное мероприятие, в котором примет участие исполнитель. Так, вечером 8 сентября он возложит цветы на Пискаревском мемориале. А утром 9 сентября SHAMAN выстрелит из пушки в Петропавловской крепости. Об этом рассказали в комитете по культуре Петербурга.

- Певец в 12:00 примет участие в церемонии полуденного выстрела с бастиона Петропавловской крепости, - говорится в сообщении ведомства.

Для посетителей концерта подготовили яркие дуэты, в том числе со звездой балета Сергеем Полуниным, а также светозвуковое шоу и спецэффекты. Кроме того, фанатов ждет премьера новых песен. Отмечается, что его выступление приурочено к годовщине начала блокады Ленинграда. Кстати, прадед артиста - Михаил Селедкин - участвовал в освобождении города. А после выступления в Северной столице SHAMAN отправится в гастрольный тур по городам России.