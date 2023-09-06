Производственный цех разгорелся на 240 квадратных метров в Петербурге

Крупный пожар возник в производственном цеху в Петербурге. Фото: telegram-канал «Главные новости|Питер»

Крупный пожар возник днем 6 сентября в Кировском районе Петербурга. Загорелся производственный цех на Промышленной улице. Огонь охватил 240 квадратных метров здания. Судя по фотографиям очевидцев в социальных сетях, дым от возгорания заволок белой пеленой часть улицы. На место оперативно прибыли пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

- В двухэтажном производственном здании, на втором этаже и кровле происходило горение обстановки на площади 240 квадратных метров. В 15:14 подан дополнительный № 1-БИС. В 16:32 отказ дополнительному № 1-БИС, пожарные работают по первому номеру, - указали в пресс-службе ведомства.

Также к половине пятого пожар локализовали. Тушение продолжается. На месте работают шесть пожарных машин и 27 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.