Крестный ход ограничит движение транспорта в Петербурге 11 и 12 сентября

Движение ограничат в центре Петербурга 11 и 12 сентября из-за крестного хода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в начале следующей недели пройдут мероприятия, посвященные Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В связи с этим в центральной части Северной столицы 11 и 12 сентября введут временные ограничения на движение машин. Об этом предупредили в комитете по транспорту.

- С 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября будет запрещена остановка транспорта на площади Александра Невского. В этот же период сузят проезжую часть на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского (боковой проезд), а также в направлении от моста к Невскому проспекту, - указали в ведомстве.

Также 12 сентября на весь день транспорту запретят останавливаться на Казанской площади, на Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, в переулке Сергея Тюленина, по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина и на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского.

Кроме того, в этот же день с 6:00 до 12:00 транспорту запретят ездить по Казанской площади, по Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта и по переулку Сергея Тюленина. С 8:00 до 13:30 аналогичный запрет будет действовать на Невском проспекте от дома 175 до площади Александра Невского и на самой площади, а с 10:30 до 12:00 - на Невском проспекте от площади Александра Невского до Казанской площади.