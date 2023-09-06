Жители Тихвинского района Ленобласти остались без газа из-за разгерметизации труб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже прохладным осенним вечером жители Ленобласти остались без газа. Отключили их из-за аварии на трубопроводе. Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, линия снабжения разгерметизировалась.

– Специалисты рассказали, что авария произошла на газопроводе высокого давления рядом с микрорайонов Лесопитомник, – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Подачу тепла временно перекрыли для 11 промышленных предприятий, 24 многоквартирных и 138 частных домов. Сотрудники служб восстанавливают трубопровод. Как уточнили в правительстве области, угрозы для близлежащих населенных пунктов нет. Как скоро завершатся ремонтные работы, пока что неизвестно. Тайной остается и причина случившейся аварии.

Ранее spb.kp.ru писала, что баллон с газом упал на землю и лопнул на проспекте Народного Ополчения в Петербурге.