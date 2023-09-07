Пьяная петербурженка зарезала знакомого и отправилась в колонию на шесть лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петродворцовый районный суд Петербурга приговорил местную жительницу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщину признали виновной в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Вечером ноября прошлого года петербурженка выпивала вместе со скончавшимся в доме на улице Победы. По неизвестной причине разговор перерос в ссору, – уточнили в пресс-службе ведомств.

Разъяренная женщина несколько раз воткнула нож в тело убитого. Скончался мужчина на месте происшествия. Свою вину местная жительница признала лишь частично. Она рассказала, что действительно травмировала своего знакомого кухонной утварью. Но упорно отрицала умысел.

Ранее spb.kp.ru писала, что петербурженка бросила кружку в лицо пенсионерке и попала под суд. Прокуратура теперь требует 200 тысяч рублей с местной жительницы.