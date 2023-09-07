Технические сбои при оплате парковки в Петербурге заметили утром 7 сентября

В Петербурге заметили сбои в оплате парковки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилистов предупредили о технических сбоях при оплате парковки. Объявление об этом утром 7 сентября появилось на сайте СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

- Наблюдаются технические сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки. На время неполадок автомобили парковочной инспекции приостановили фиксацию. Причины сбоя выясняются, - говорится в сообщении.

Водителей пообещали дополнительно проинформировать, когда система снова заработает. В ведомстве извинились перед автолюбителями за неудобства. В случае необходимости петербуржцев попросили обращаться по номеру телефона Центра управления парковками: 417-50-00.

Напомним, в Петербурге перекроют некоторые улицы в центре города 11 и 12 сентября из-за крестного хода. Ограничения коснутся в том числе Невского проспекта, где ездить нельзя будет полдня.