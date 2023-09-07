Пожар в детсаду на улице Ленсовета в Петербурге произошел из-за короткого замыкания

Предварительной причиной пожара в детсаду на улице Ленсовета в Петербурге назвали короткое замыкание. Фото: прокуратура Петербурга

Пожар в здании детского сада №145 на улице Ленсовета, 7 в Московском районе Северной столицы, по предварительным данным, возник из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Напомним, что огонь возник ранним утром 7 сентября. Пламя охватило площадь в два квадратных метра. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Специалисты за 20 минут потушили возгорание. К счастью, пострадавших нет.

- По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки между этажами детского сада, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту возгорания органы МЧС организовали проверку. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства и причины случившегося. Ход и результаты проверки поставили на контроль в прокуратуре города.