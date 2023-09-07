Минимум два велосипедиста погибли в ДТП с «КамАЗом» на трассе «Скандинавия»

В аварии погибли, как минимум, два человека. Фото: Прокуратура Ленобласти

Сотрудники полиции в Ленобласти разбираются в обстоятельствах жесткого ДТП на трассе «Скандинавия». Под колесами КАМАЗа погибли, как минимум, двое детей. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По предварительным данным, погибли не менее двух человек. КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на трассе на 60-м километре автотрассы «Скандинавия». Обстоятельства происшествия устанавливаются, - говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы и врачи скорой помощи.

Напомним, сообщение об аварии поступило около 10:45 7 сентября. Фура наехала не только на велосипедистов, но и на легковой автомобиль. Что стало причиной случившегося, пока не известно. На данный момент на трассе «Скандинавия» заняты первая и третья полосы движения в сторону Выборга, проезд возможен по второй полосе.