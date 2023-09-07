Двое детей погибли и девять пострадали в жесткой аварии на трассе «Скандинавия»

Дети на велосипедах попали под фуру в Ленобласти. Фото: Прокуратура Ленобласти

Сотрудники полиции рассказали о количестве пострадавших в жуткой аварии на трассе «Скандинавия». По предварительным данным, в ДТП погибли двое детей, еще 10 человек получили травмы. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- По предварительным данным фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. На место происшествия оперативно выехали наряды ДПС, а так же представители других экстренных служб, - говорится в сообщении.

Пострадавшие 10 человек получили травмы различной степени тяжести. По информации администрации Ленобласти, один из них – взрослый, остальные – дети. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Трассу «Скандинавия» временно перекрыли в сторону Выборга. Объехать этот участок можно с 52 по 65 километр дороги. Причина возникновения аварии пока не известна.