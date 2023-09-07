Трое детей попали в реанимацию после отравления в школе №608 Петербурга

Дети могли отравиться в школьной столовой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 17 детей из школы №608 имени Зины Портновой попали в четыре инфекционных стационара. У 13 из них диагностировали симптомы гастроэнтерита. У четырех подростков – симптомы ОРВИ. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

- Три ребенка находятся в реанимации, остальные - в отделениях в состоянии средней тяжести. У всех детей состояние стабильное, динамика положительная, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. Тем временем Роспотребнадзор Северной столицы организовал проверку и начал искать очаг кишечной инфекции в школе.

Напомним, питание в общеобразовательное учреждение поставляет АО «Комбинат питания «Кировский». Специалисты подозревают, что состояние школьников могло ухудшиться из-за некачественного обеда. Это предстоит выяснить профессионалам.