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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 9:32

Трое детей попали в реанимацию после отравления в школе №608 Петербурга

В Петербурге троих детей госпитализировали в реанимацию из-за отравления в школе №608
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дети могли отравиться в школьной столовой.

Дети могли отравиться в школьной столовой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 17 детей из школы №608 имени Зины Портновой попали в четыре инфекционных стационара. У 13 из них диагностировали симптомы гастроэнтерита. У четырех подростков – симптомы ОРВИ. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

- Три ребенка находятся в реанимации, остальные - в отделениях в состоянии средней тяжести. У всех детей состояние стабильное, динамика положительная, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. Тем временем Роспотребнадзор Северной столицы организовал проверку и начал искать очаг кишечной инфекции в школе.

Напомним, питание в общеобразовательное учреждение поставляет АО «Комбинат питания «Кировский». Специалисты подозревают, что состояние школьников могло ухудшиться из-за некачественного обеда. Это предстоит выяснить профессионалам.