Скульптуре у станции метро «Пионерская» в Петербурге вернули обруч

Обруч вернули скульптуре у станции метро «Пионерская» в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Станция метро «Пионерская» в Петербурге несколько дней успела проработать после капитального ремонта, как вандалы решили ее подпортить. Точнее под раздачу попала не сама станция, а скульптурная группа перед входом в нее. Неизвестные решили оторвать обруч, который находился между детьми. От него осталась лишь полоска, к которой он был прикручен. Пропажу заметили 25 августа. Спустя почти две недели гимнастический элемент вновь вернули скульптуре. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

- Сегодня ночью, 7 сентября, работники метрополитена вернули на место обруч, который несколько дней назад оторвал неадекватный вандал, - передает пресс-служба.

Напомним, что ремонт вестибюля на «Пионерской» начали в январе, а саму станцию полностью закрыли для пассажиров 24 июня. Изначально ее планировали открыть 22 августа, но специалисты раньше завершили все работы, и обновленная станция распахнула свои двери для петербуржцев 19 августа.