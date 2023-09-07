Видео с места гибели детей из-за влетевшей фуры в Ленобласти появилось в Сети

В аварии погибли двое детей. Фото: Прокуратура Ленобласти

В социальных сетях появилось видео с места жуткой аварии на трассе «Скандинавия», где погибли двое детей. На дороге разбросаны осколки от велосипедов: воспитанницы школы-интерната олимпийского резерва ехали по трассе в сопровождении тренера. Но все обернулось трагедией.

- По предварительной информации, в ДТП погибли двое детей. Девять детей и один взрослый – пострадали, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, экстренные службы, врачи скорой помощи. Известно, что за рулем большегруза находился 31-летний уроженец Узбекистана. Почему он сбил группу подростков на велосипеде – пока не известно.

Полиция и прокуратура организовали проверку и начали выяснять обстоятельства случившегося. Пострадавшие дети доставлены в больницу, им оказывают всю необходимую помощь.