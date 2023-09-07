Оперштаб организовали в Петербурге после смерти велосипедистов в ДТП в Ленобласти

В аварии погибли двое детей. Фото: Прокуратура Ленобласти

Оказание помощи пострадавшим в жуткой аварии на трассе «Скандинавия» взяли под контроль губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- В Петербурге организован Оперативный штаб, который возглавил губернатор города Александр Беглов. На место ДТП направлена спецтехника, а также 10 бригад скорой помощи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Задействована санавиация, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в аварии с участием фуры погибли двое детей. Еще девять – пострадали. Все они – воспитанники школы-интерната олимпийского резерва.

Ранее сообщалось, что авария произошла утром 7 сентября на 59-ом километре трассы «Скандинавия» в Ленобласти. По версии Смольного, тренировка проводилась в соответствии с правилами. Пострадавшие дети – ученики 8-9 классов.