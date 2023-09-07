Две девочки с травмами и переломом позвоночника госпитализированы после ДТП в Ленобласти

В больницу пострадавших доставляли вертолеты МЧС. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В комитете по здравоохранению Ленобласти рассказали о состоянии пострадавших детей-велосипедистов, которые попали в страшное ДТП на трассе «Скандинавия». Напомним, авария произошла утром 7 сентября. Фура сбила автомобиль, который сопровождал велосипедистов из школы-интерната олимпийского резерва. Машина по инерции влетела в детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Две пострадавших девочки в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника были направлены в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу им. Раухфуса соответственно, - прокомментировали в ведомстве.

Еще четверо пострадавших попали в Рощинскую межрайонную больницу. Остальных четверых девочек-велосипедисток осмотрели врачи. Некоторых пострадавших детей доставляли в медучреждение на вертолетах МЧС.

Тем временем, против водителя фуры, который оказался мигрантом из Узбекистана, возбудили уголовное дело. Его допрашивают полицейские.