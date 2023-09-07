«Не справился с управлением»: Стала известна причина ДТП в Ленобласти, где погибли две велосипедистки

В ДТП погибли две девочки. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В СК рассказали причину произошедшего на трассе «Скандинавия» ДТП, в котором погибли двое детей и девять – пострадали. По версии следствия, водитель фуры не справился с управлением и влетел в машину, которая сопровождала велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- В настоящее время следственным органом задержан 31- летний водитель большегруза Scania, который допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - говорится в сообщении ведомства.

Следствие будет просить суд отправить виновника случившегося под стражу. Ранее стало известно, что водитель приехал из Узбекистана. Почему он не смог справиться с управлением – пока не известно.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. Пострадавшие девочки находятся в больнице, одну из них – прооперировали.

По некоторым данным, у тренера не было разрешения на выезд с девочками на трассу.