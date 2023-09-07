«Зачем ты тащишь девочек на скоростную трассу?»: Глава федерации велоспорта России обрушился с критикой на тренера сбитых фурой детей

Глава федерации велоспорта России раскритиковал тренера, попавшего в смертельное ДТП с велосипедистками в Ленобласти. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Жизнь двух юных велосипедисток оборвалась во время тренировки на скоростной трассе «Скандинавия» в Ленобласти. Три группы девочек 14-15 лет из школы-интерната олимпийского резерва ехали по краю дороги в рамках обычной тренировки. Сзади их страховал «Форд» с тренером за рулем – машина сопровождения, двигавшаяся не более чем 30-40 км/ч. Но в какой-то момент в легковушку влетела фура. «Форд» искорежило, а первую и вторую группу велосипедисток раскидало по трассе. Погибли двое девочек, пострадали еще 10 человек, из которых двое в реанимации.

Как рассказал spb.kp.ru глава федерации велоспорта России Вячеслав Екимов, поездку никто не согласовывал.

- У тренера не было разрешения от руководства спортивной школы-интерната, - заявил Екимов. – Конечно, это несколько иное, чем разрешение от ГИБДД, позволяющее перекрыть дорогу. По сути, разрешение от школы – формальность, оно никак не обеспечило бы дополнительную безопасность. А если бы это разрешение выдали, то директора школы тут же уволили бы. Человек, похоже, не понимает, что такое велосипедный спорт.

Тренер девочек - Юрий Воробейников - человек опытный и в машине сопровождения работал не раз и не два. Фото: СОЦСЕТИ

Президент федерации велоспорта обрушился с критикой на тренера девочек, пострадавшего в ДТП.

- Формально трасса не закрыта для велосипедистов, хотя она очень скоростная. Я ее хорошо знаю. Ну надо же руководствоваться здравой логикой. Ну куда ты тащишь девочек 14-15 лет на трассу, где машины летят в четыре раза быстрее? – возмутился Екимов. – Тут уже не важно, опытный ты или заслуженный тренер. Надо было предвидеть все обстоятельства, обеспечить безопасность, раз ты вызвался готовить детей.

Та самая фура, влетевшая в группу велосипедисток. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

По словам главы федерации, сейчас реальность велоспорта в России такова, что спортсмены вынуждены тренироваться на автомобильных трассах.

- В федеральном законе о пользовании дорог общего пользования определен порядок обеспечения тренировочного процесса. Можно кататься организованными группами, в составе которых находятся дети не младше 14 лет. Велосипедисты едут в колоннах по краю проезжей части. А сзади них обязана ехать сопровождающая машина с проблесковыми маячками. Что касается «Скандинавии», то формально на этой дороге ограничение – 90 км/ч, но там гоняют и под 120 и 130. Кроме Крылатского в Москве у нас нет специализированных велосипедных трасс в стране. Мы всегда пользовались дорогами общего пользования, в том числе и для соревнований, - разводит руками Екимов.

Добавим, что по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Задержан 31-летний иностранец, водитель фуры. Рассматривается версия, что он уснул за рулем. Тем временем одну из девочек прооперировали, у нее перелом позвоночника.

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