К юбилею полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны получат выплаты

Ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею снятия блокады Ленинграда выплатят по 10 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- По 10 тысяч рублей получат граждане России, имеющие регистрацию по месту жительства в Петербурге, и граждане без определенного места жительства при условии подтверждения их последнего места жительства в Петербурге (Ленинграде), - уточнили в пресс-службе.

В том числе на эту выплату могут рассчитывать бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест содержания, которые создали фашисты и их союзники в период Второй мировой войны. Также 10 тысяч рублей выплатят гражданам, родившихся в Ленинграде в период его блокады.

- Выплата в размере 10 тысяч рублей также будет предоставлена россиянам, проживающим в регионах страны, за исключением Петербурга, из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, вдовы и вдовцы погибших инвалидов и участников Великой отечественной войны и родившиеся до 3 сентября 1945 года, которые не относятся ни к одной вышеперечисленной категории, получат выплату в размере 5 тысяч рублей.