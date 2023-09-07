Заказчика убийства главы ритуальной фирмы отправили под стражу в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд отправил в СИЗО предполагаемого заказчика убийства 11-летней давности. Напомним, в 2012 году следователи возбудили уголовное дело из-за убийства гендиректора одного из ритуальных агентств Ленобласти. Накануне его задержали сотрудники уголовного розыска. Об этом сообщили в пресс-службе СК региона.

– К ответственности также по данному делу привлекли 43-летнего мужчину, решившего сотрудничать со следствием, 41-летнего местного жителя и его брата. Их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и найму. Их уже отправили под стражу, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи полагают, что задержанный решил заказать убийство своего конкурента по бизнесу и обратился к знакомому, нашедшему исполнителей. Они несколько раз выстрелили в голову оппонента организатора. Скончался мужчина в больнице. Расследование продолжается.