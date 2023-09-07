Уголовное дело возбудили из-за отравившихся школьными обедами детей в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Петербурга организовали проверку в одной из местных школ, после чего возбудили уголовное дело из-за некачественно оказанных услуг. Оказалось, что из образовательного учреждения №608, расположенного на улицы Зины Портновой, в больницу попали 17 детей. У 13 учащихся во всей красе обнаружили признаки острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе СК Петербурга.

– Специалисты зарегистрировали случаи заболевания среди сотрудников и учащихся. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, три ребенка даже оказались в реанимации после посещения школьной столовой. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, а также его причины и условия.

К слову, под контроль ситуацию взяло и местное Управление Роспотребнадзора.