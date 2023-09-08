Торговый павильон вспыхнул на улице Симонова в Петербурге

В Петербурге загорелся торговый павильон. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге поздно ночью произошел пожар в торговом павильоне в Выборгском районе Северной столицы. Сообщение о возгорании поступило около двух часов ночи 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Площадь пожара составила около двух квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Огонь удалось ликвидировать через полчаса: в 2:33 специалисты уничтожили пламя. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснять дознавателям.

На место случившегося выезжали две пожарные машины и десять профессиональных огнеборцев.

Напомним, прокуратура проверит детский сад на улице Ленсовета, который загорелся 7 сентября. Возгорание произошло из-за проводки в здании. Об этом сообщили ведомства.