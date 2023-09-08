Трех пострадавших в ДТП велосипедисток перевели из больниц Ленобласти в Петербург

В аварии погибли две девочки. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о состоянии пострадавших в жуткой аварии девочек-велосипедисток. Напомним, ДТП произошло на трассе «Скандинавия» утром 7 сентября. Сейчас трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом говорится в сообщении ведомства.

- Три девочки, 14 и 15 лет, пострадавшие на трассе «Скандинавия», переведены по результатам телемедицинских консультаций из больницы Ленобласти в городские больницы Санкт-Петербурга. Две девочки - в детскую больницу №2 Марии Магдалины и еще одна - в центр высоких технологий имени Раухфуса, - рассказали в комитете.

В Петербург из разных регионов начали приезжать родители велосипедисток.

Напомним, авария произошла из-за фуры, которая вылетела в автомобиль, сопровождающий спортсменок. Машина по инерции сбила девочек. Двое из них погибли, еще восемь – пострадали. По некоторым данным, у тренера не было разрешения на тренировку.