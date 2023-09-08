15-летняя девочка попала в больницу после изнасилования ровесником в Петербурге

Девочка попала в больницу 7 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге из центра города привезли в больницу 15-летнюю девочку. Она рассказала, что близкий друг-ровесник изнасиловал ее. Все произошло 7 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Сейчас девочка находится в Центре детской психиатрии имени Мнухина. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела после ее слов об изнасиловании, - рассказал источник.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит проверить информацию и допросить предполагаемого преступника.

Напомним, комитет по здравоохранению Петербурга сообщил, что трех велосипедисток, пострадавших в аварии на трассе «Скандинавия», перевели из больниц Ленобласти в городские медучреждения. Состояние девочек оценили как средней степени тяжести. К ним уже выехали родители из разных регионов.