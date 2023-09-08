Суд заключил под стражу мигранта за надругательство над девушкой в Петербурге

Мужчину отправили в следственный изолятор. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга принял решение заключить под стражу мужчину, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Напомним, в ночь на 4 сентября, по версии следствия, он напал на 18-летнюю девушку в своем припаркованном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Следствием продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, в совершении преступления подозревают 27-летнего гражданина Узбекистана. Все произошло около дома на улице Бабушкина.

Ранее сообщалось, что в больницу Северной столицы после изнасилования сверстником попала 15-летняя девочка. Она рассказала, что на нее напал близкий друг. Все произошло 7 сентября. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Девочку поместили в центр детской психиатрии.